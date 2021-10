Olimpus Roma, ci siamo: domani l’esordio in Serie A. Chimanguinho nuovo capitano

Il brasiliano succede alla bandiera Di Eugenio. Domani ad Avellino la prima con il Sandro Abate

Si alza il sipario sulla stagione dell'Olimpus Roma. Domani ad Avellino la partita che i ragazzi dell'Olgiata aspettano da mesi. Conto il Sandro Abate i Blues fanno il loro esordio nella massima serie di futsal. Un giorno speciale, preceduto dall'annuncio del nuovo capitano. La fascia che fino all'anno scorso era stata della bandiera Di Eugenio (il fratello più piccolo è ancora in rosa) passa sul braccio di Chimanguinho. L'italo-brasiliano, arrivato all'Olimpus lo scorso gennaio, sarà il punto di riferimento di una rosa che vuole puntare subito ai primi posti. "Sarà la mia prima esperienza come capitano, sarò comunque la stessa persona, lo stesso giocatore però con una responsabilità maggiore - ha detto il numero 10 -. Questa fascia al braccio aumenta ancor di più la mia voglia di vincere e di portare il nome dell’Olimpus più in alto possibile”. Fischio d’inizio alle ore 20.30, diretta su “Futsal Tv”, la nuova piattaforma della Divisione Calcio a cinque.