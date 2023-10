Olimpus Roma cannibale, cinque reti al Cosenza: Blues sempre primi

Doppiette per Gabriel e Dimas. Olimpus prima da sola a 12 punti

L'Olimpus resta prima a punteggio pieno, a + 3 sulle seconde. In arrivo il turno infrasettimanale. Mercoledì difficile trasferta in casa di Sala Consilina, attualmente seconda a 9 punti.

OLIMPUS: Ducci, Gabriel, Fortino, Luizinho, Dimas , Rodriguez, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi All. D'Orto

COSENZA: Del Ferraro, Petry, Bavaresco, Marchio, Poti, Lambre, Adornato, Fanelli, Labate, Pagliuso, Felipinho, Nilmar All. Tuoto

MARCATORI: 12'54'' p.t. Dimas (O), 8'34'' s.t. Isgrò (O), 9'16'' Gabriel (O), 11'12'' Gabriel (O), 16'41'' Felipinho (C), 19'51'' Dimas (O)

