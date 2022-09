Olimpus Roma, buona la prima: l’amichevole con Ariccia finisce 4-0

Primo test per la squadra di D'Orto, che ha cominciato a prendere le misure in vista della stagione

L'Olimpus Roma torna ad assaggiare il campo nella prima uscita stagionale. L'amichevole al PalaOlgiata con il Cioli Ariccia finisce 4-0. Un buon test per calibrare i nuovi meccanismi e far crescere la fiducia e la forma fisica della squadra. Tanti sorrisi e facce distese. Il lavoro prosegue al meglio per la nuova stagione che inizierà il 24 settembre. Il 6 alle 18 nuova amichevole, stavolta con il Todis Lido di Ostia.