Olimpus Roma al giro di boa: secondo posto e miglior attacco. Sabato il derby

L'Olimpus Roma chiude il girone d'andata del suo secondo anno in Serie A di futsal al secondo posto. La squadra di Daniele D'Orto insegue Napoli a sei punti di distanza e mantiene la Came (terza) a 3 punti, nonostante la sconfitta dell'ultimo turno per 5-4. I Blues sono rimasti in quota per tutta la prima parte di stagione, registrando normali alti e bassi, ma con l'obiettivo sempre fisso di arrivare in fondo e giocarsi le chance di scudetto. Registrato anche il miglior attacco, guidato da Marcelinho con 16 reti (secondo miglior marcatore assoluto). Sabato comincerà il girone di ritorno. Si riparte dal derby con il Ciampino Aniene. L'appuntamento è al PalaTarquini di Ciampino alle ore 15.