Olimpus Roma, a Napoli finisce 2-2: Marcelinho evita la sconfitta

L'Olimpus Roma rallenta la sua corsa al PalaJacazzi di Aversa. Contro il Napoli imbattuto in campionato, i Blues pareggiano 2-2 un match complicato e combattuto dall'inizio alla fine. Stavolta il protagonista non è Rodolfo Fortino, ex di giornata, ma Marcelinho, che per due volte ha risposto ai partenopei segnando due reti importanti sia per la sua squadra che per la sua stagione. Di Duarte e Borruto i due gol dei padroni di casa.