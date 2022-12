Olimpus-Monastir 2-0, il 2022 si chiude con una vittoria: Blues sempre secondi

Il 2022 dell'Olimpus Roma si chiude con una vittoria. I Blues battono 2-0 il Monastir e si confermano seconda forza del campionato, in scia del Napoli distante 6 punti. Sblocca il match Cutrupi, dopo un'azione di squadra da manuale. La squadra di D'Orto manca il colpo del ko più volte, complice l'ottima prova di Timm, che nega la gioia ai romani. Il match resta in bilico fino a un minuto dalla fine, quando Araca stende Cutrignelli lanciato a rete e prende il cartellino rosso. Con l'uomo in più i Blues raddoppiano e chiudono i giochi con il capitano Dimas, che ha parlato a fine match.