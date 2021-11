Olimpus forza sette, schiacciata la Real San Giuseppe: esordio con gol per Mateus

La squadra di D'Orto infila la terza vittoria consecutiva e sale al quarto posto in classifica

L'Olimpus Roma non si ferma più. La squadra di Daniele D'Orto domina in casa della Real San Giuseppe e torna nella capitale con la terza vittoria consecutiva. I Blues si impongono con un netto 7-2 che non lascia spazio ai dubbi. Ottimo l'esordio dell'ultimo arrivato Mateus, che dimostra di essere già a suo agio nelle rotazioni e realizza un gol importante. Match equilibrato nel primo tempo: l'Olimpus passa in vantaggio con Marcelinho, San Giuseppe sfiora il gol con Patias che colpisce il palo, ma soprattutto sbaglia un penalty. Non sbaglia invece Jorginho dal dischetto nella ripresa, e dà il via alla goleada. Segnano in sequenza anche Mateus e Di Eugenio. Salas accorcia le distanze, poi Nicolodi, Tres e ancora Jorginho chiudono il match. Allo scadere il secondo di Salas che fissa il risultato sul 7-2.