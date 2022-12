Olimpus, a volte ritornano. Riecco Rafinha: “Tornato per vincere”

Si erano lasciati dopo una stagione positiva, ma con l'amaro in bocca di aver chiuso senza trofei. Adesso Rafinha è tornato all'Olimpus Roma per completare l'opera. “Le sensazioni sono buone, seguo la squadra dall’inizio della stagione. Sarò il Rafinha di sempre che darà tutto in campo, aiuterà i propri compagni con l’obiettivo di conquistare, tutti insieme, trofei”, ha detto il classe 1993 italo brasiliano. Presentato in grande stile, con una clip ispirata a "Ritorno al futuro", dovrà sostituire i partenti Caio Junior e Batella. Prenderà il numero 27.