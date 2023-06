L’Olimpus si ferma in finale: Eboli vince gara-2 (2-1) ed è campione d’Italia

L'Olimpus Roma si ferma in finale. Il sogno del primo storico scudetto sfuma a un passo dalla meta. Trionfa la Feldi Eboli, che si laurea campione d'Italia grazie alla vittoria in gara-2 delle finali. Espugnato il campo di Cisterna di Latina, dove i campani si sono imposti con il risultato di 2-1. Succede tutto nella ripresa, con l'1-2 di Guilhermao e Venancio. Non basta la rete di Sacon, l'assalto finale non va a buon fine.