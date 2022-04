L’Olimpus Roma vince 2-1 contro Manfredonia: in gol Rafinha e Dimas

I Blues tornano alla vittoria in campionato e restano aggrappati al quarto posto, con una partita da recuperare

L'Olimpus Roma torna alla vittoria in campionato. A Salsomaggiore Terme la squadra di D'Orto si impone 2-1 contro il Vitulano Drugstore Manfredonia. Le reti arrivano tutte nel primo tempo. Il gol del vantaggio lo segna Rafinha, che salta il portiere e insacca in precario equilibrio. Al 13' arriva il pari di Cutrignelli, ispirato da una super giocata di Foglia. Due minuti più tardi ci pensa Dimas a riportare avanti i suoi, realizzando la 18esima rete in campionato (secondo marcatore di squadra dopo Marcelinho). Nella ripresa l'Olimpus sfiora il tris con Grippi, poi nel finale resiste all'assalto del Vitulano, che non riesce a trovare il pari. La squadra di D'Orto è quarta, con una partita da recuperare e potenzialmente seconda.