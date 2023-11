L’Olimpus Roma travolge Verona (2-7): Fortino spaziale, poker d’autore

I Blues sempre primi in solitaria a 18 punti. Prima gioia per il baby Borolo

Redazione

Sesta vittoria in sette partite. L'Olimpus Roma continua la fuga in solitaria in testa alla classifica del campionato di Serie A calcio a 5. La vittima, questa volta, è la neo promossa Verona. Al Pala AGSM, i Blues si impongono con un perentorio 7-2. L'Olimpus archivia la pratica senza troppe difficoltà nel primo tempo, segnando tre reti. Robocop Fortino è ancora una volta protagonista, con due gol per tempo. Di Gabriel, Marcelinho e del baby Borolo (prima centro in Serie A) le altre tre reti Blues. Prossimo appuntamento a Napoli, il 17 novembre.

OLIMPIA VERONA-OLIMPUS ROMA 2-7 (1-3 p.t.)

OLIMPIA VERONA: Ricordi, Lukaian, Rocha, Jorge Santos, Lemes, Mazzoni, Battistello, Portinari, Nardi, Bortolotto, Giannattasio, El Aafi. All. Castagna

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Marcelinho, Luizinho, Di Eugenio, Rodriguez, Gabriel, Isgrò, Achilli, Borolo, Fortino, Biscossi. All. D'Orto

MARCATORI: 6'31'' p.t. Fortino (OR), 10'07'' Fortino (OR), 14'10'' Gabriel (OR), 19'57'' Nardi (OV), 1'34'' s.t. Rocha (OV), 1'50'' Fortino (OR), 4'48'' Biscossi (OR), 10'06'' Fortino (OR), 18'28'' Borolo (OR)

AMMONITI: Jorge Santos (OV), Nardi (OV), Lemes (OV), Ricordi (OV)

ARBITRI: Davide De Ninno (Varese), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Daniele Biondo (Varese)

