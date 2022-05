L’Olimpus chiude la regular season con un pareggio: 1-1 col Todis Lido di Ostia

I Blues pareggiano nel derby e si proiettano ai playoff, dovrà saranno testa di serie numero 2

Serviva un punto per la certezza aritmetica del secondo posto, ed è arrivato. L'Olimpus Roma chiude la sua prima regular season in Serie A con un piazzamento ai playoff che è già storia. D'Orto e i suoi si prendono i meritati applausi del PalaOlgiata, che scalda già i motori per la rincorsa al sogno scudetto. Senza correre troppo in avanti, c'era da chiudere bene la stagione. Il derby con il Todis Lido di Ostia finisce 1-1. Un gol per tempo. Gli ospiti, già retrocessi, chiudono i primi 20' in vantaggio grazie al gol di Esposito, al minuto 10 e 40''. Nella ripresa Caio Junior torna alla rete dopo l'assenza prolungata e annulla lo svantaggio. Si chiude 1-1 e adesso arriva il bello. Il primo ostacolo si chiama Futsal Pescara. Il conto alla rovescia è già cominciato.