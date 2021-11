Papa Francesco partecipa alla giornata mondiale dei poveri. Presente anche Fienga

Il Pontefice ha ascoltato le storie di 500 persone provenienti da tutta Europa e ha firmato due zaini dell'azienda +Three°°° che andranno all'asta per aiutare i villaggi di Africa e in Amazzonia

Ad Assisi ha avuto luogo la V giornata mondiale dei poveri. All'evento ha partecipato anche Papa Francesco che, dopo aver ascoltato le storie e pregato insieme a 500 persone provenienti da tutta Europa, ha accolto e promosso l'iniziativa di +Three°°°, brand di borse etiche che ha nella responsabilità nei confronti della collettività uno dei suoi valori fondanti. L'azienda ha regalato 500 zaini con all'interno molti capi di abbigliamento. "Le nostre azioni determinano il domani: anche un piccolo gesto può avere un valore enorme. Aiutare la Chiesa Cattolica e il Santo Padre per noi è un dovere morale e il contributo di tutti può essere utile per risolvere un'emergenza sociale che non accenna a scomparire" ha dichiarato Lorenzo Braccialini, AD di +Three°°°. Presente anche l'ex AD ora advisor della Roma Guido Fienga, ora a capo dell'impresa di abbigliamento. Il Pontefice, inoltre, ha firmato due zaini che andranno all'asta per una raccolta fondi finalizzata ad aiutare concretamente e popolazioni dei villaggi in Africa ed in Amazzonia impegnate nella raccolta del caucciù e nella produzione di altri materiali ecosostenibili con i quali vengono realizzati i prodotti +Three°°°.