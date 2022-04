Serie A femminile, Roma a valanga sul Verona: al Tre Fontane finisce 7-1

Le giallorosse di Spugna vincono grazie alla doppietta di Mijatovic, e ai gol di Andressa, Lazaro, Pirone, Glionna e Haug. Inutile la rete della bandiera di Arrigoni

Una gara senza storia quella del Tre Fontane tra Roma e Hellas Verona. Le ragazze di Alessandro Spugna, seconde in classifica e in piena lotta per la Champions League, stravincono contro le ultime della classe. Ad aprire le danze, nel primo tempo, ci pensa la doppietta di Milica Mijatovic che prima sfrutta un assist di Giugliano, poi di Glionna. In meno di mezz'ora, è già 2-0 ma, come dicevamo, è solo il preludio di una goleada.