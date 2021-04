Primavera, Roma-Fiorentina 0-0: punizione di Zalewski – LIVE

Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Roma Primavera deve rialzare la testa e ritrovare la vittoria per evitare di perdere il primo posto in classifica a favore della Sampdoria. I ragazzi di Alberto De Rossi al campo di Agostino Di Bartolomei di Trigoria ospitano la Fiorentina di Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso. Ma come fa sapere Roma Tv, la partita slitterà di un’ora: il fischio d’inizio sarà alle 16:00 invece che alle 15:00. E’ stato necessario ripetere alcuni tamponi per il Covid, risultati alla fine tutti negativi.

La cronaca

13′ – Calcio di punizione per la Roma da una distanza non troppo ravvicinata. Si incarica della battuta Zalewski: tiro a giro che scavalca la barriera ma non mette in difficoltà il portiere, che blocca il pallone.

9′ – Darboe dalla linea di centrocampo mette in movimento Tall che si trovava poco fuori l’area di rigore. L’attaccante calcia il pallone ma l’ultimo rimbalzo del pallone non gli consente di impattarlo nel migliore dei modi. La sfera finisce alta.

5′ – La Roma prova a farsi vedere nell’area avversaria. Ciervo si porta il pallone lungo tutta la fascia destra e prova il cross al centro per Podgoreanu. Il tiro però è troppo potente e finisce direttamente fuori. Si riparte con la rimessa dal fondo.

1′ – Fischio d’inizio: comincia la partita. La Fiorentina batte il primo pallone della gara.

Il tabellino

Roma-Fiorentina 0-0

ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Milanese, Tripi, Zalewski, Darboe; Ciervo, Tall, Podgoreanu

A disp.: Boer (GK), Megyeri (GK), Buttaro, Tomassini, Vicario, Bove, Tahirovic, Vetkal, Afena-Gyan, Bamba, Ciervo, Satriano

All.: Alberto De Rossi

FIORENTINA (3-5-2) : Brancolini; Fiorini (C), Chiti, Frison; Milani, Bianco, Neri, Corradini, Pierozzi; Sene, Spalluto

A disp.: Ricco (GK), Biagetti, Ghilardi, Gentile, Giordani, Amatucci, Falconi, Favasuli, Distefano, Tirelli., Toci

All.: Alberto Aquilani

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola

Assistente 1: Sig. Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia

Assistente 2: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino

Ammonizioni: –

Espulsioni: –

Note: –