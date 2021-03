Primavera, LIVE Roma-Sassuolo 0-0: Darboe spreca il gol del vantaggio

La Primavera di Alberto De Rossi vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica del campionato. Per farlo però ha bisogno di tre punti contro il Sassuolo nel match delle 13 al Tre Fontane dell’Eur. I giallorossi, reduci dal pareggio 1-1 contro la Sampdoria, sono attualmente primi con 26 punti, inseguiti dall’Inter a 22. I neroverdi invece sono insieme ad Atalanta e Milan a 18 punti.

Cronaca

35′ – Di nuovo Roma vicinissima al vantaggio. Tripi carica il tiro da fuori area che viene deviato da un neroverde. Il pallone fortuitamente, sul rimpallo, finisce sulla testa di Darboe che a pochi passi dalla porta la mette di pochissimo sopra la traversa.

33′ – NOO! Roma a un passo dal vantaggio: Podgoreanu con un bel cross di destro a qualche metro dal vertice destro dell’area la mette dentro, dove ad aspettare la sfera c’è Tall. Il giallorosso arriva in tempo sul pallone ma l’impatto con lo stesso non è dei migliori e così Vitale para senza problemi.

27′ – Ciervo si mette in proprio, con un doppio passo, e si porta dentro l’area di rigore. Invece di un cross, col mancino colpisce male e va direttamente al tiro, alto. Si scusa subito con i compagni, in particolare Tall, che aspettava l’assist in area.

23′ – Marginean fa partire un destro dalla distanza, provando direttamente la conclusione in porta. Ma Boer non si fa trovare impreparato e fa suo il pallone senza preoccupazioni.

20′ – Brivido per la Roma: Paz si smarca dei difensori giallorossi e si porta sul fondo, dove fa partire un cross teso per Manara che per qualche centimetro non trova l’impatto con il pallone. Ma c’è una deviazione di un giocatore della Roma, sarà calcio d’angolo.

13′ – Occasionissima per la Roma! Milanese porta il pallone dentro l’area, sul filo della linea di fondo, e la mette al centro per Podgoreanu che a botta sicura, di sinistro, va alla conclusione. Vitale coi riflessi pronti ci mette il piede e salva il risultato. Prima vera occasione per i giallorossi.

9′ – NOO! Vetkal dal limite dell’area di rigore era pronto a tirare, quando Saccani lo anticipa all’ultimo momento levandogli la sfera. Il giallorosso, quindi, tocca involontariamente l’avversario e l’arbitro chiama fallo.

7′ – Prima occasione per la Roma con Ciervo che viene servito in area di rigore: il giallorosso non si accorge di essere da solo e di fretta prova la conclusione di testa. Debole, il pallone viene bloccato dal portiere.

4′ – Calcio di punizione da una distanza notevole per il Sassuolo: cross morbido in area, Feratovic di testa allontana il pericolo

1′ – Subito prima occasione per i neroverdi che si rendono pericolosi: Manara va alla conclusione con un destro al volo in area. La sfera non centra lo specchio della porta.

1′ – Fischio d’inizio: comincia Roma-Sassuolo!

TABELLINO

Roma-Sassuolo 0-0

Roma (3-4-3): Boer; Codou, Morichelli, Feratovič; Vetkal, Tripi, Darboe; Milanese; Podgoreanu, Tall, Ciervo.

A disp.: Megyeri, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Patrik Ngingi, Providence, Bamba, Satriano, Logrieco, Faticanti, Mastrantonio.

All.: De Rossi.

Sassuolo (4-3-1-2): Vitale; Saccani, Piccinini, Flamingo, Ranem; Yeferson Paz, Mărginean, Artioli; Manara; Samele, Aucelli.

A disp.: Zacchi, Uni, Arabat, Pinelli, Florentine, Abubakar, Karamoko, Michael, Ripamonti, Mattioli.

All.: Bigica.

Arbitro: Natilla.

Assistenti: Parisi – Colavito

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –