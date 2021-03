Primavera, LIVE Milan-Roma 0-0: inizia la partita

Dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Sassuolo, la Roma Primavera vuole ritrovare la vittoria. I ragazzi di Alberto De Rossi affrontano alle 15 fuori casa il Milan, nono in classifica, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Nonostante il turnover (Mastrantonio va in porta al posto di Boer), torna dal primo minuto Providence, a segno nella scorsa gara. Satriano scende in campo per la prima volta da titolare.

Cronaca

7′ – Tripi in fase di disimpegno passa a Morichelli un pallone insidioso all’altezza della trequarti giallorossa. Nasti ruba il tempo al giallorosso e mette in moto Hauge, che però non mette in area un buon cross. Ndiaye allontana il pericolo.

2′ – Prima azione targata rossonero. Roback cavalca sulla corsia di destra e, entrato in area di rigore, supera Tripi. Va alla conclusione ma l’attaccante chiude troppo il tiro e finisce fuori. Non serve l’intervento di Mastrantonio.

1′ – Fischio d’inizio: il Milan gioca il primo pallone della gara.

TABELLINO

Milan-Roma 0-0

MILAN (4-3-1-2): Jungdal; Stanga, Obaretin, Michelis, Kerkez; Frigerio, Brambilla, Mionić; Hauge; Nasti, Roback.

A disposizione: Pseftis, Coubis, Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, Saco, El Hilali, Desplanches.

Allenatore: Giunti.

ROMA (3-3-4): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Milanese, Tripi, Satriano; Darboe, Podgoreanu, Tall, Providence.

A disposizione: Boer, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Ciervo, Vetkal, Bamba, Megyeri.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Francesco Carrione

Assistente 1 :Simone Teodori

Assistente 2: Vincenzo Adriano Catucci