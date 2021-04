Primavera, Genoa-Roma 1-0: Kallon firma il vantaggio, Tall sbaglia un rigore in movimento

Dopo gli impegni delle nazionali, torna a giocare anche la Roma Primavera. I giallorossi sono in testa alla classifica e alle 10 affronteranno il Genoa, che viene da 6 risultati utili consecutivi. Dopo l’ultima vittoria in casa della Spal, infatti, i rossoblù sono riusciti ad allungare la loro serie positiva, portandosi al sesto posto a pari merito con Milan, Atalanta e Sassuolo a quota 23 punti. Cronaca

41′ – NOOO! Podgoreanu mette in movimento Tall che, su un calcio di rigore in movimento, calcia addosso al portiere. Grande occasione per riportare la parità.

38′ – Podgoreanu crossa teso sul primo palo, Agostino coi pugni allontana il pericolo poco prima che Bove riuscisse a trovare di testa l’impatto col pallone. 34′ – Un altro giallo per la Roma: Bove si aggrappa alla maglia di Besaggio mentre correva verso la porta. Ammonito. 31′ – Tall approfitta di un’uscita sbagliata di Agostino: l’attaccante prova il tiro al volo a porta sguarnita ma Serpe, a un metro dalla porta, salva il risultato.

29′ – Ammonizione per la Roma, giallo per Morichelli che atterra Kallon in una ripartenza.

27′ – Prima ammonizione della gara per il Genoa, ai danni di Besaggio che interrompe una ripartenza della Roma. Intanto Cenci si accascia a terra probabilmente per un problema muscolare alla coscia sinistra. I rossoblù sostituiscono il centrocampista con Maglione. 23′ – CLAMOROSA PARATA DI MASTRANTONIO che salva la porta su un tiro al volo, a distanza ravvicinata, di Besaggio. La palla poi rimane in area dopo il miracolo dell’estremo difensore giallorosso e Kallon di testa la mette in rete. Genoa in vantaggio.

20′ – Tall prova a sorprendere Agostino portandosi a qualche metro dalla linea di fondo: l’attaccante prova il tiro d’esterno che però non è efficace. Il portiere del Genoa blocca il pallone.

15′ – Occasione anche per la Roma: Podgoreanu mette un gran pallone in area per Tall. La sfera passa sotto le gambe dei difensori avversari spiazzando l’attaccante, che non riesce a trovare, a pochi passi dalla porta, la zampata vincente.

14′ – Ancora pericolosi i rossoblù: Kallon mette fuori gioco Tripi con un grande stop, e si spinge dentro l’area a pochi passi dal portiere. Va al tiro, bravo Mastrantonio coi piedi a coprire lo specchio della porta.

13′ – Prima occasione per il Genoa: Cenci viene servito da un compagno in area di rigore e prova un diagonale per sorprendere Mastrantonio: il pallone, potente, finisce alto.

12′ – Il Genoa si affaccia nell’area avversaria con Cenci, che prova a iniziare un’azione pericolosa. Morichelli anticipa tutti e di testa allontana il pallone.

5′ – Podgoreanu dal vertice destro dell’area prova a cercare in area Tall, ma Boci allontana prontamente il pallone di testa.

2′ – Primo calcio d’angolo per la Roma: Zalewski la mette in area per Tall, che cerca il tiro al volo. La conclusione è buona ma manca di potenza e quindi Agostino para il pallone senza problemi.

1′ – Fischio d’inizio: comincia Genoa-Roma!

TABELLINO

Genoa-Roma 1-0