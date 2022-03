UEFA, l’Italia ha intenzione di candidarsi per ospitare EURO 2032

La nomina delle nazioni ospitanti le prossime edizioni degli Europei saranno rese note a settembre 2023

La UEFA ha annunciato tramite una nota sul proprio sito ufficiale di aver ricevuto comunicazioni d'interesse da alcuni paesi per ospitare le prossime edizioni degli europei. L'Italia ha intenzione di candidarsi per l'organizzazione di EURO 2032 mentre per EURO 2028 si sono fatte avanti le federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Tra i candidati si è presentata anche la Russia, ma secondo il Times, a causa delle vicende scatenate in Ucraina, non riceverà alcun voto. La nomina delle nazioni ospitanti di UEFA EURO 2028 e UEFA EURO 2032 avverrà a settembre 2023.