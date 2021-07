Torino, Cairo: “Nostra offerta a Belotti è importante. Ora sta a lui decidere”

Il centravanti campione d'Europa è stato accostato più volte alla Roma in caso di partenza di Edin Dzeko

"Belotti è in vacanza. Quando tornerà, parleremo con lui. Al momento lasciamolo tranquillo. - ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo al termine dell'amichevole di oggi come riporta TMW - Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per le nostre casse, dopodiché se non accetta l’offerta valuteremo altre cose. Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta un’offerta importante: vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose". Belotti è stato accostato più volte alla Roma in caso di partenza di Edin Dzeko.