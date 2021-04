Superlega LIVE, oggi il Congresso UEFA. Laghrari: “Si può iniziare già a settembre”

Altra giornata chiave per il futuro del calcio europeo. Dopo l’annuncio della Superlega, a Montreux va in scena il Congresso UEFA. Presenti tutti i vertici della federazione, compreso naturalmente il presidente Ceferin. C’è anche il numero uno della FIFA Gianni Infantino. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

ORE 12.22 – SUPERLEGA, IL SEGRETARIO LAGHRARI: “PUO’ PARTIRE TRA 5 MESI. VOGLIAMO CREARE IL MIGLIOR CALCIO”

Il segretario generale della Superlega Anas Laghrari a “Le Parisien”: “La Superlega può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali. Non sarà una lega chiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovato ogni anno. Vogliamo creare il miglior calcio“.

ORE 12.10 – GOSENS: “NON C’E’ ETICA NELLA SUPERLEGA”

Intervistato dal giornale “Kicker.de”, il terzino dell’Atalanta Robin Gosens si è espresso così sulla Superlega: “Il fatto che a volte prevalgano i più deboli, è sempre stato alla base del calcio. Se ora ci sarà una Super League in cui l’Arsenal o il Tottenham si qualificano per sempre, il calcio verrà privato delle sue fondamenta. Dov’è l’etica in tutto questo? La cosa triste è che è solo una questione di soldi. Il danno sarebbe così grande che molti tifosi si opporranno e io prenderei subito parte alla protesta“.

ORE 11.56 – CEFERIN: “LA JUVENTUS ERA IN SERIE B 15 ANNI FA. IL CALCIO HA BISOGNO DI SQUADRE COME L’ATALANTA”

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin nel suo discorso al Congresso UEFA: “Le competizioni UEFA hanno bisogno delle storie di squadre come Atalanta, Celtic, Rangers o Galatasaray. I grandi club di oggi non sempre lo sono stati e non c’è garanzia che lo saranno in futuro. La Juventus era in Serie B. Il calcio cambia e i grandi club di oggi devono capire che se sono grandi è merito della UEFA, che ha protetto la competitività e il merito sportivo. Senza la UEFA, chissà dove sarebbero. Ai club dico: siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi“.

ORE 11.48 – TEBAS: “FLORENTINO PEREZ ERA DISPERATO. ORA E’ PERSO”

Javier Tebas, numero uno della Liga, attacca via Twitter Florentino Perez: “Lo scorso dicembre dicevo che era disperato, ora è perso. Il calcio non è alla rovina e la Superlega è la morte del calcio, non può essere la soluzione“.

ORE 11.40 – INFANTINO: “I CLUB CHE SCEGLIERANNO LA SUPERLEGA DOVRANNO ACCETTARE LE CONSEGUENZE”

Parla Gianni Infantino: “Come FIFA, possiamo soltanto disapprovare la Superlega, è fuori dal sistema. Do pieno supporto al calcio europeo, all’UEFA, alle 55 federazioni, alle leghe, ai club, ai giocatori e a tutti i tifosi. Ho lavorato duramente per difendere i principi e i valori che hanno portato al successo del modello sportivo europeo. È un modello che ha dimostrato di essere di successo. Se alcuni scelgono di andare per la loro strada, devono accettarne le conseguenze. Sono responsabili delle proprie scelte. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori“.

ORE 10 – INIZIA IL CONGRESSO UEFA