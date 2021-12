Stadio Olimpico dedicato a Paolo Rossi: da idea a proposta di legge

L'iniziativa era stata osteggiata dagli ultras di Roma e Lazio

Lo Stadio Olimpico potrebbe essere intitolato a Paolo Rossi. Da quella che sembrava essere un'idea, ci sarebbe ora una vera proposta di legge. La notizia viene riportata dal Corriere del Veneto. Promotore dell'iniziativa al tempo era stato Gabriele Gravina, coadiuvato dagli ex compagni dell'attaccante scomparso il 9 dicembre 2020, Tardelli e Oriali. L'iniziativa era stata osteggiata dagli ultras di Roma e Lazio, ma ora sembrerebbe essere tornata in pista. Il primo firmatario è il forzista Pierantonio Zanettin. Alcuni parlamentari del centrodestra hanno firmato la proposta. Ora si attende il successivo voto in aula.