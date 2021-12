Stadi, Vezzali: “Tamponi obbligatori? Non lo escludo”

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi attende i numeri dei contagi della nuova variante Omicron per prendere decisioni in merito a chiusure o limitazioni

Valentina Vezzali è intervenuta sull'ipotesi, discussa in queste ore, riguardo l'obbligo del vaccino più tampone per l'ingresso dentro stadi e palazzetti. Come riporta Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport, la sottosegretaria allo sport ha detto di non escludere questa misura: "Tamponi obbligatori per andare allo stadio?Non lo escludo, se verrà fatta sarà solo per tutelare la salute dei cittadini che è la cosa primaria per il governo".