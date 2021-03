Serie A, Lautaro regala all’Inter 3 punti preziosi: 2-1 sul Torino

Vittoria all’ultimo respiro per l’Inter capolista di Antonio Conte, che ha rischiato di subire una battuta d’arresto nella corsa al titolo. I nerazzurri, nella gara delle 15 valevole per la 27esima giornata di campionato, hanno vinto per 2-1 contro il Torino padrone di casa. Il primo gol della partita è stato realizzato da Lukaku su calcio di rigore, mentre i granata hanno riportato l’equilibrio al 70′ con Sanabria. Provvidenziale la rete all’85’ di Lautaro Martinez che permette alla sua squadra di continuare il sogno scudetto, in attesa della sfida tra Milan e Napoli questa sera alle 20:45.