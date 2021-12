Roma-Samp, i convocati di D’Aversa: c’è Gabbiadini, out Damsgaard e Verre

All'Olimpico out i due centrocampisti oltre a Vieira. C'è l'attaccante che però non dovrebbe partire dal primo minuto

Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione per Roma-Sampdoria, in scena domani alle 18.30 allo Stadio Olimpico alle 18. Assenti gli indisponibili Damsgaard, Ihattaren, Verre e Vieira, mentre c'è Gabbiadini che però è da "valutare" come ha detto il tecnico. Di seguito la lista dei 23 blucerchiati: