Nazionali: partono dalla panchina Cristante, Mancini e Abraham. Dal 1′ Kumbulla

Pellegrini e Zaniolo hanno lasciato il ritiro per infortunio

Kumbulla contro Abraham, stasera a Wembley va in scena la sfida tra Inghilterra e Albania, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il ct Reja ha deciso di schierare in campo dal primo minuto il difensore giallorosso, mentre Tammy Abraham partirà dalla panchina. Allo Stadio Olimpico invece l’Italia affronta la Svizzera nel match per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Partono dalla panchina anche i romanisti Cristante e Mancini, mentre Pellegrini e Zaniolo hanno lasciato il ritiro per infortunio.