Milik, altro infortunio al ginocchio: Europei con la Polonia a rischio

L'attaccante si è fatto male durante Metz-Marsiglia e volerà a Barcellona per un consulto medico

Ennesimo infortunio al ginocchio per Arkadiusz Milik . Il centravanti polacco, vicinissimo la scorsa estate a vestire la maglia della Roma , è uscito malconcio dalla sfida conclusiva di campionato del suo Marsiglia con il Metz. La notizia è arrivata direttamente dal ritiro della Polonia per voce del medico della nazionale Jacek Jaroszewski :"Milik si è infortunato al ginocchio sinistro durante l'ultima partita di campionato. I test effettuati subito dopo l'arrivo della squadra al campo di Opalenica hanno evidenziato lievi danni al menisco".

La disamina preliminare lascia aperta una porta per un'eventuale convocazione ai prossimi Europei: sarà comunque una vera e propria corsa contro il tempo. Il giocatore già domani volerà a Barcellona per un consulto con il dottor Ramon Cugat per stabilire con esattezza l'entità del danno subito e i possibili tempi di recupero. Più che legittimi, dunque, i dubbi mostrati dai Friedkin nella scorsa sessione estiva di calciomercato dopo la visita specialistica sostenuta dal bomber nella clinica di fiducia della proprietà americana della Roma in Svizzera.