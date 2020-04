LIVE – Conte: “Adesso inizia la fase di convivenza con il virus. Rimarrà l’autocertificazione” – VIDEO

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, questa sera ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il proprio profilo Facebook per spiegare come affrontare l’emergenza Coronavirus durante la Fase 2, che prenderà il via da lunedì 4 maggio. Queste le sue parole:

“Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. La curva del contagio potrà risalire, questo rischio c’è ma dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore. Sarà fondamentale mantenere le distanze di sicurezza. Se vuoi bene all’Italia devi evitare che il contagio si diffonda. Bisogna stare attenti. Gli esperti ci dicono che un contagiato su quattro sia per relazioni familiari. Serve la distanza sociale, se non la rispettiamo aumenteranno i nostri morti e avremo danni irreversibili a livello economico. Come Governo dovremo essere pronti qualora la curva dei contagi dovesse aumentare. So che in molti vorrebbero delle diminuzioni delle restrizioni, ma ora non serve la rabbia. Pensiamo a cosa ciascuno di ognuno di noi può fare, dipende da tutti noi. Nelle prossime settimane dobbiamo gettare le base per ripartire, dobbiamo rimboccarci le maniche. Questa è la situazione per cambiare tutte le cose che non vanno nel nostro paese. Noi non ci tireremo indieto, in Europa e in Italia. Questo piano parte dal 4 maggio. Devo ringraziare la nostra squadre di esperti e scienziati. Conviveremo con il virus e dovremmo adottare tutte le precauzioni. Ci sarà un prezzo giusto ed equo per le mascherine. Vogliamo eliminare completamente l’IVA, il prezzo sarà intorno a 0.50. Il ventaglio delle iniziative europee si è arricchito, grazie anche ad un lavoro di squadra con gli altri paesi europei. Se l’Italia non avesse imposto con forza queste criticità non avremmo ottenuto queste risposte, grazie a tutto il sistema Italia. E’ una prova di orgoglio e dignità. Abbiamo conseguito un importante passo avanti e ora puntiamo al traguardo. E’ necessario il contributo delle regioni. Questo paese non riparte se non punteremo sull’imprese. Con il nuovo decreto abbiamo più fondi per le categorie più fragile. Il nostro obiettivo è quello di avere più occupati e non sussidiati. Il turismo sicuramente non recupererà ma non lo lasceremo da solo. Avrà bisogno di una importante iniezione di fiducia da parte del Governo. Dobbiamo sbloccare questo paese, ci stanno guardando a livello europeo e mondiale. Ci guardano con ammirazione ed orgoglio per i nostri provvedimenti. L’Italia sarà ammirata. Le misure entreranno in vigore del 4 maggio fino al 18 maggio. Rimaranno gli spostamenti solo all’interno della regione, aggiungiamo però la possibilità di andare a trovare i propri parenti. Visite mirate con divieto di assembramento. All’interno delle regione sono consentiti gli spostamenti come ora. Tra regione è consentito solo spostamenti per lavoro e salute. I divieti di assembramento rimarranno, sia per privati che nei luoghi pubblici. Consentiamo l’accesso a parchi pubblici a parte che ci saranno le giuste distanze di sicurezze e controlli. Fino a qui era possibile svolgere l’attività sportiva anche più lontani dalle proprie abitazioni. Sarà possibile dal 4 maggio consentite gli allenamenti per gli sportivi a porte chiuse a livello individuale. Sarà possibile svolgere funerali con massimo 15 persone e possibilmente all’aperto e con le mascherine. Consentiamo anche una maggiore attività, sarà possibile l’attività da asporto per la ristorazione. Riaprirà tutta la manifattura e l’edilizia. Lo facciamo con un piano ben articolato. E’ consentito purché tutte le aziende rispetteranno tutte le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

CONTINUA