Lazio, confronto acceso tra Lotito e la squadra: niente accordo sul taglio degli stipendi

Confronto doveva esserci e confronto c’è stato, tra Lotito e la squadra. Come riporta il sito calciomercato.com, il presidente della Lazio ha incontrato Immobile e compagni, sul tavolo la faccenda stipendi, con il numero uno biancoceleste che ha ribadito l’intenzione di attuare le linee guida votate in Lega: taglio degli ingaggi di marzo e aprile, ma se non dovesse ripartite il campionato, via anche gli quelli di maggio e giugno. Confronto duro, con toni accesi, e con i giocatori che hanno lasciato il faccia a faccia molto perplessi. Ci sarà un nuovo incontro per capire cosa succederà e per cercare di trovare un accordo.