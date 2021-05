La Svizzera di Xhaka prepara l’arrivo a Roma: si allenerà al Tre Fontane

La nazionale elvetica si allenerà sul campo dove la Primavera giallorossa disputa le proprie partite casalinghe. Probabile il all'Hotel Sheraton in Viale del Pattinaggio, a pochi passi dal centro sportivo

La Svizzera prepara l'arrivo a Roma. La nazionale elvetica ha scelto come proprio quartier generale il Tre Fontane, centro sportivo sul cui campo principale la Primavera giallorossa disputa le gare casalinghe. La squadra del c.t. Petkovic si allenerà nel complesso situato in zona EUR e potrebbe alloggiare al vicino Hotel Sheraton di Viale del Pattinaggio. Inserita nel Gruppo A di Euro 2020 con Italia, Galles e Turchia, la Svizzera farà la spola tra Baku e Roma, sedi nelle quali disputerà i propri incontri della prima fase. All'Olimpico gli elvetici giocheranno contro gli Azzurri il 16 giugno. A guidarli con la fascia di capitano ci sarà ovviamente Granit Xhaka, mediano dell'Arsenal osservato speciale della Roma. Il centrocampista è un pallino di Mourinho e non si è affatto tirato indietro riguardo un possibile trasferimento in giallorosso. A dimostrarlo le recenti dichiarazioni a Blitz Sport: "Mou è un vincente, l'interesse della Roma mi lusinga: se il mio club vorrà parlare di un trasferimento io sono pronto". I Gunners hanno rifiutato la prima offerta da 13 milioni più 2 di bonus e ne chiedono 25: l'asse è caldissimo, si continua a trattare.