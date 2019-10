Genoa, addio Andreazzoli: in panchina arriva Thiago Motta

La notizia era nell’aria da giorni, ma soltanto ora è diventata ufficiale: il Genoa ha esonerato Aurelio Andreazzoli. Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il club rossoblù ha reso noto “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione“. Per l’ex tecnico di Roma ed Empoli è stata fatale la pesante sconfitta col Parma per 5 a 1. Al suo posto è in arrivo Thiago Motta.