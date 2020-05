Figc, prorogata la chiusura della Serie A al 20 agosto. No a playoff e playout

Il Consiglio Federale della Figc indetto per oggi a mezzogiorno è terminato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Federcalcio ha deciso di estendere il termine massimo per la fine della stagione 2019/2020 al 31 agosto 2020. L’intenzione è dunque quella di riprendere le competizioni professionistiche, con Serie A, B e C, che dovranno invece finire entro il 20 agosto. La discrepanza tra le due date è dovuta alla Coppa Italia: la Federcalcio vuole infatti lasciare gli ultimi 11 giorni di agosto affinché venga conclusa anche la coppa nazionale. L’ipotesi playoff e playout, proposta da Gravina stesso, è stata al momento scartata, nonostante possa essere ripresa in considerazione qualora non fosse possibile completare il piano A. Le 124 partite rimanenti ad oggi verranno regolarmente disputate. Stop invece al calcio dei Dilettanti. La prossima data fulcro ora è quella del 28 maggio, con la riunione fra Governo, Figc e Lega per decidere sulla giornata per la ripresa della Serie A.