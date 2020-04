Everton inorridito da Kean: il giocatore viola il lockdown per partecipare ad una festa

Bravata di Moise Kean ed Everton “sconvolto”. Nonostante l’Inghilterra sia ferma per il lockdown causato dal coronavirus, alcuni post sui social media sembrano mostrare il giovane centravanti italiano violare le norme restrittive del governo. Motivo? Un party (per dirla all’inglese) in cui Kean è stato immortalato.

Sky Sport England diffonde la nota dei Toffees: “L’Everton Football Club è rimasto inorridito nell’apprendere un incidente in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. L’Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all’interno e all’esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori”.

Moise Kean, nell’ultimo periodo, era spesso stato accostato al nome della Roma per il ruolo di vice–Dzeko: l’Everton aveva già espresso la possibilità di una partenza dell’italiano e Petrachi è al lavoro per portarlo nella capitale attraverso la formula del prestito, conservando un opzione per il suo acquisto al termine della prossima stagione.