Europa League, Lipsia-Atalanta 1-1: pareggio per Gasperini alla Red Bull Arena

Grandi occasioni per la Dea questo pomeriggio. Meraviglia Muriel, ma non basta. Entrambe le squadre si giocheranno il passaggio del turno nella partita di ritorno

Nell’andata dei quarti di Europa League l’Atalanta torna da Lipsia con un 1-1, al termine di una gara bellissima. Muriel segna il vantaggio con una meraviglia, nella ripresa Musso para un rigore ad André Silva, ma subito dopo arriva l’autorete di Zappacosta. Due pali per parte: André Silva e Szoboszlai per il Lipsia, Pasalic e Koopmeiners per la Dea. Apertissima ancora la gara di ritorno per Gasperini che tra una settimana aspetterà gli avversari a Bergamo, pronto per difendere il passaggio del turno per un posto in Europa.