Dazn, De Siervo critica la politica: “Il nostro è un paese che odia il calcio”

L'amministratore delegato della Serie A ha parlato a Il Sole 24 Ore dell'allarme riguardo la concurrency lanciato da Dazn

Tra le varie parole spese a supporto di questa tesi, l'ad ha definito l'Italia come il paese 'dei furbetti': "È bene ricordare che la Serie A è il motore economico di tutto il sistema. Minori ricavi ottiene la Serie A e minori ricavi vi saranno a disposizione di tutto lo sport italiano. L’analisi dei numeri dimostra come il tema degli abusi contrattuali in Italia sia enorme. 'La pirateria uccide il calcio', non è uno slogan ma la triste constatazione di un suicidio collettivo perpetrato da certi tifosi".