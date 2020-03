Coronavirus, in corso il consiglio straordinario di Lega Serie A

La Serie A è nel caos. L’emergenza Coronavirus ha fatto già saltare undici partite nelle ultime due giornate del campionato creando non poche tensioni all’interno della massima lega calcistica italiana. Come riferisce Sky Sport, è in corso un consiglio straordinario in conference call per cercare di trovare una soluzione e posizionare nel calendario le gare rinviate. Ad oggi, la 27^ giornata è programmata per il 13 maggio, ma già dalla serata di ieri è emersa l’ipotesi di poter giocare le 6 partite dell’ultimo turno il prossimo weekend facendo slittare tutto il campionato di una settimana.