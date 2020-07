Assemblea Lega Serie A a Milano, per la Roma c’è Fienga – FOTO – VIDEO

Sono sei le offerte arrivate per i diritti della Serie A e oggi potrebbe arrivare la decisione della Lega. Alle 13 appuntamento all’hotel Hilton di Milano di via Galvani e tra i presenti c’è anche il CEO della Roma, Guido Fienga, che non ha rilasciato dichiarazioni. L’obiettivo del presidente Dal Pino è quello di fare della Lega una media company internazionale in grado di produrre e distribuire i propri contenuti.

Le offerte sono quelle di Cvc Capital Partners, finanziaria britannica specializzata in private equity; Bain Capital, società statunitense di investimento; Advent International, altro gruppo di private equity americano. A queste se ne aggiungono altre 3, quelle di General Atlantic, TPG e Apollo, che hanno inviato proposte di finanziamento.