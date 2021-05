Coppa Italia, approvato il nuovo format

La Lega Serie A ha ufficializzato il cambiamento della competizione e il reintegro di quattro club di Lega Pro

È stato approvato all'unanimità dal consiglio di Lega Serie A il nuovo format della CoppaItalia, che prevede la partecipazione delle 20 squadre della Serie A, le 20 della Serie B e 4 della Lega Pro. A seguito della riunione è stato rilasciato un comunicato per ufficializzare il cambiamento della competizione: “Il Consiglio di Lega Serie A ha approvato oggi all’unanimità la nuova formula della Coppa Italia che prenderà il via dalla prossima stagione e vedrà la partecipazione di formazioni di Lega Serie A (20 club), Lega B (20 club) e Lega Pro (4 club).Il torneo prevede un tabellone di tipo tennistico composto da 40 squadre: 36 inserite direttamente e 4 provenienti da un turno prelimi-nare che coinvolgerà 8 formazioni. Tutti i 6 turni della manifestazione si svolgeranno in gara unica ad eccezione delle semifinali, come descritto nel Regolamento del torneo che sarà pubblicato nei prossimi giorni".