Zorya, Tsvek: “Con la Roma partita difficile, speriamo sia un match positivo”

Le parole del centrocampista: "Guardiamo partita dopo partita, come dice l'allenatore. Faremo tutto ciò che dipende da noi"

Parallelamente alla partita tra Zorya e Roma, si svolgerà la partita tra Bude Glimt e CSKA. Probabilmente non prendi davvero in considerazione questa lotta, anche se è importante per te? Guardiamo partita dopo partita, come dice l'allenatore. Faremo tutto ciò che dipende da noi, e poi vedremo se ci sarà un finale diverso.