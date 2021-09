Zorya-Roma, dalle 12 la prevendita per gli abbonati 2019/20

L'acquisto libero sarà dalle 10:00 alle 18:00 di martedì 28 settembre

Oggi alle 12:00 inizia la fase di prenotazione per i biglietti di giovedì contro lo Zorya, in programma alla Slavutyc Arena. La prima fase è riservata ai titolari dell'abbonamento di Serie A 2019/20 e sarà attiva fino alle 9:59 di martedì 28 settembre. L'acquisto libero sarà dalle 10:00 alle 18:00 di martedì 28 settembre. Dopo la sconfitta nel derby la Roma vuole rifarsi in Conference League.