Zorya-Roma, arbitra il portoghese Godinho

Zorya-Roma si gioca giovedì alle 18:45 in Ucraina e per la sfida è stato designato l'arbitro portoghese Luis Godinho. Gli assistenti saranno i connazionali Texeira e Pedro Almeida, quarto uomo André Narciso. Dopo il successo nella prima giornata contro il CSKA Sofia, i giallorossi vogliono altri tre punti per mettere subito in discesa il discorso qualificazione. La rifinitura si terrà mercoledì mattina a Trigoria, poi il volo diretto in Ucraina. Alle 18 italiane la conferenza stampa di Mourinho e un calciatore.