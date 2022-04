Zaniolo torna e l’Olimpico è da record. Sabatini-Petrachi, l’insana gelosia

Il 22 giallorosso pronto a prendersi un Olimpico sold out mentre la nostalgia di Roma si fa sentire per gli ex direttori sportivi

In giornata sono arrivate anche le dichiarazioni di due ex direttori sportivi giallorossi, ovvero Walter Sabatini, avversario proprio domani all'Olimpico con la sua Salernitana, e Gianluca Petrachi. "Domenica prossima, la mia squadra, la Salernitana, di cui sono e sarò comunque orgoglioso, giocherà all’olimpico contro la Roma e io sarò investito puntualmente da una tempesta emotiva non appena metterò piede all’Olimpico perché io verso questa squadra e questo club proverò sempre quella che cronache giudiziarie definirebbero “insana gelosia "mitigata oggi solo dal desiderio potente di fare cose importanti a Salerno". Queste le parole di Sabatini che ribadisce ancora una volta il legame che lega ai colori giallorossi. Petrachi dal canto suo invece, ha parlato della Roma anche e soprattutto in funzione del suo operato svolto appena 2 anni fa: "Ho visto passare tanti ragazzi, ma posso dire che gli attestati di stima li ho avuti anche dopo che hanno continuato a cercarmi. Vuol dire che ho lasciato qualcosa. Per quanto riguarda i tifosi, sarà il tempo a dire se ho fatto bene a prendere Spinazzola o Pau Lopez, Mkhitaryan, Villar. Il tempo è sempre galantuomo. La difesa della Roma di oggi è totalmente mia, Mancini, Smalling e Ibanez li ho portati io, Veretout a parte quest'anno che è stato così e così l'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti in Italia". Il direttore sportivo originario di Lecce ha poi proseguito parlando anche di Antonio Conte, nome accostato alla panchina della Roma proprio nel suo periodo a Trigoria: "A volte ci sono dei momenti storici in cui i dettagli possono fare la differenza. Si poteva fare qualcosa in più in quel momento e non lo si è fatto. Le parole supportate dai fatti fanno la differenza. In quel momento c'erano tante parole ma i fatti non erano così sostanziosi".