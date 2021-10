Zaniolo out col Napoli, si cerca un sostituto per Smalling. Roma ancora su El Ghazi

Per quanto riguarda il gioiellino giallorosso, sarà più facile vederlo in campo per la partita contro il Milan, dopo la trasferta col Cagliari

Claudia Belli

Dopo l'infortunio subìto allo Stadium e la paura per qualcosa di più serio, Nicolò Zaniolo è tornato al Fulvio Bernardini ma ha svolto solo terapie. Come riporta Sky Sport, però, i medici vogliono essere cauti sul suo rientro, che non sarà quindi contro ilNapoli. Sarà più facile vederlo in campo per la partita contro il Milan, dopo la trasferta col Cagliari. A parte hanno lavorato anche gli altri due infortunati Smalling e Spinazzola. La squadra è stata divisa in due gruppi, come di consueto nella prima sessione dopo le partite: chi ha giocato contro la Juventus ha lavorato in palestra, per gli altri lavoro sul campo. A proposito dei molteplici infortuni di Smalling, per gennaio gli obiettivi primari restano il centrocampista e un terzino destro da affiancare a Karsdorp. Se ci sarà spazio per altre manovre, Tiago Pinto proverà ad allargare il campo su un centrale esperto di piede mancino.

La Roma è pronta a riscattare la sconfitta di Torino. Domani alle 11 la rifinitura, poi la partenza per la Norvegia. Mourinho è atteso con Darboe nella conferenza di vigilia del match, che avrà luogo all'Aspmyra Stadium alle 19. Rifiateranno in parecchi: El Shaarawy, Pellegrini e Carles Perez dovrebbero supportare Shomurodov, che però è in lotta con Mayoral per una maglia da titolare. Dietro, Calafiori dovrebbe prendere il posto di Karsdorp. La Roma ha infatti bisogno d'ossigeno. Nelle partite disputate finora, Mourinho non ha concesso una rotazione molto ampia alla sua rosa: ventidue i giocatori utilizzati finora in Serie A, due in più rispetto a Sampdoria e Udinese. Torna l'interesse della Roma per Anwar El Ghazi, giocatore dell'Aston Villa. Il club di Premier League, riporta Football Insider, lo lascerà andare a gennaio per una cifra non inferiore a 18 milioni di sterline.