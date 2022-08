Zaniolo non perde tempo: si allena in palestra a Trigoria. E col Betis ci sarà

L'infortunio è stato una tegola difficile da digerire per tutti, ma già dalla sera di Roma-Cremonese, Nicolò Zaniolo si è dimostrato già carichissimo e proiettato al ritorno. Il giocatore giallorosso si è lussato la spalla sinistra cinque giorni fa, al rientro ne dovrebbero mancare circa venti. Ma intanto il classe '99 non ha intenzione di perdere tempo: su Instagram ha infatti pubblicato la foto dell'allenamento nella palestra di Trigoria, con le emoji dei muscoli. Nicolò non vede l'ora, stasera dovrà guardare i compagni dalla tv e salterà le partite con Ludogorets e HJK. Il che vuol dire che tornerà a disposizione per lo scontro diretto col Real Betis del 6 ottobre. Intanto Zaniolo ha le idee chiare e nello scatto pubblicato sui social, non casuale, si legge chiara anche la scritta 'Vincere malgrado tutto'. Nel suo caso, malgrado la sfortuna che troppo spesso si è accanita. Ma Nicolò vuole dimostrare ancora una volta di essere più forte.