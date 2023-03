Zaniolo, messaggio al Milan: “Voglio scudetto e Champions con il Galatasaray”

Nicolò Zaniolo pensa solo al Galatasaray. L'ex giocatore della Roma ha parlato del suo futuro, mandando un messaggio anche al Milan e agli altri club che potrebbero pensare a lui in estate. "Non ho alcuna intenzione di restare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray", le parole dell'attaccante classe '99 riportate da 'Hurriyet'. Zaniolo è stato a lungo in orbita Milan nel mercato di gennaio e ancora interessa ai rossoneri, ma il suo inizio in Turchia è stato quasi da sogno. Due gol in due amichevoli, ma soprattutto la rete decisiva in campionato contro il Kasimpasa e l'amore già contagioso dei tifosi del Gala: "Che tipo di atmosfera è? I tifosi sono impressionanti, affascinanti”, ha detto l'ex 22 romanista. Un avviso sia ai rossoneri che ai club inglesi, che comunque sanno della clausola nel contratto del giocatore: 35 milioni di euro in estate, tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 l’anno successivo.