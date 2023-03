Zaniolo, il padre sui social “Bello vederti sorridere. Ultimamente non lo facevi”

Dopo l'addio turbolento a Roma, e la difficile situazione trovata al suo arrivo in Turchia, ieri Zaniolo ieri ha trovato il suo primo gol con la maglia del Galatasaray. Non si è fatto attendere il commento del padre (Igor) che sui social ha pubblicato la foto della sua esultanza insieme a Icardi: "Un giorno senza sorriso è’ un giorno perso, e tu ultimamente hai riso poco. Felice di rivederti così, il resto è poca roba. Love you". Questo il messaggio social con annessa frecciata alla Roma. Pronta anche la risposta di Zaniolo che ha commentato sotto il post Instagram: "L’importante è vederti orgoglioso di me, il resto non conta niente".