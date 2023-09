Zaniolo: “Ho bei ricordi di Roma, amavo i colori giallorossi. Mou? Ancora lo sento”

Sull'ultimo periodo a Roma. "Ci saranno sempre momenti difficili nella vita ed è importante rimanere uniti a chi ci sta vicino e darsi forza a vicenda. Ma preferisco tenere per me le questioni familiari e non parlare del mio stato d'animo in questo periodo".

Su Roma e la Roma. "Ho ricordi bellissimi di Roma e della Roma, fin dal primo giorno in cui ci sono stato, ma le cose nella vita hanno un inizio e una fine. Purtroppo quella fine è avvenuta a gennaio, ma non voglio altro che il meglio per i tifosi della Roma e ho amato i colori giallorossi. Ora sono al Villa, sono felice qui, sono tornato in Nazionale e ho riscoperto la gioia di giocare a livello internazionale. Tornare al passato per me non è positivo perché è finito. Mourinho è una grande persona. Lo rispetto molto e mi ha insegnato molto. Devo ringraziarlo per tutte le volte che mi ha scelto e mi ha dato fiducia. Ogni tanto ci sentiamo ancora".