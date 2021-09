Zaniolo, eccoti la Lazio: rivalità, insulti e sfottò. È una sfida speciale

Il numero 22 aspetta di giocare contro i biancocelesti dal 2019. Domenica l'occasione per segnare il primo gol nella stracittadina

Zaniolo ha esordito in campo in un derby che preferirebbe sicuramente cancellare. Era il 2 marzo 2019 e la Lazio vinceva con un pesante 3-0 contro la Roma di Di Francesco. Nella sua prima stracittadina da romanista restava invece in panchina per tutto il match. In campo ci pensava Pellegrini a prendere la scena, con quel colpo di tacco diventato celebre in una partita che gli apriva la strada nel ruolo di trequartista. Domenica Lorenzo non ci sarà per squalifica e toccherà a Zaniolo (e non solo) provare a trascinare la squadra di Mourinho. Magari provando a segnare il primo gol contro la Lazio. Nei due match giocati ci è andato vicino colpendo un palo, nel suo secondo e ultimo derby. Avrebbe potuto giocare l'ultimo in ordine cronologico, vinto dalla Roma 2-0, ma con la stagione ormai in ghiaccio lo staff medico aveva preferito non accelerare il ritorno del numero 22 dopo l'infortunio. In quell'occasione però Zaniolo si è fatto notare per una diretta Instagram nella quale ha preso in giro i laziali con l'inno della Roma in sottofondo. Un altro motivo per non fallire domenica.