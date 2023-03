Zaniolo, dalla Turchia: un milione e mezzo per l’esordio. Ma non è un nuovo bonus

Un milione e mezzo supplementare alla Roma per la prima presenza ufficiale di Zaniolo. Stamattina molti media turchi hanno rilanciato la notizia, che è rimbalzata sui social ma non trova conferme. Quando, infatti, il club giallorosso e il Galatasaray hanno chiuso l'affare, la società turca ha chiesto che, sul prezzo di 16.5 milioni fissi, 15 fossero pagati al momento della firma e 1.5 al momento della prima presenza. Motivi fiscali e di opportunità, visto il momento complicato che stava vivendo la Turchia in quelle ore: la Roma ha accettato, considerati anche i buoni rapporti con il Galatasaray. Quindi nessun milione e mezzo in più rispetto alla cifra pattuita, ma solo una leggera dilazione della cifra. Questo spiegherebbe anche la divergenza di cifre sui comunicati pubblicati il mese scorso. Ricapitolando: dalla cessione di Zaniolo la Roma riceverà quindi 16.5 milioni, di questi il 15% (2,4 milioni) andranno all'Inter, più circa 13 milioni di bonus, di cui 5 facili. Totale: 20-21 milioni.