Xavi, squalifica per insulti all’arbitro. Su Mourinho disse: “Dobbiamo dare l’esempio”

"Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere", queste erano state le parole di Xavi dopo il caos tra Mourinho e Taylor al termine della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Sono passati poco più di due mesi e l'allenatore del Barcellona è stato espulso per proteste nei confronti del direttore di gara nella partita contro il Getafe. Il tecnico dovrà scontare due giornate di qualifica per aver insultato la terna arbitrale sia sul terreno di gioco che nel tunnel prima del rientro negli spogliato.